Североатлантический альянс разработал бюджетный пакет для использования в 2022 году. Военный бюджет НАТО составит 1 миллиард 560 миллионов евро, а гражданский бюджет — 289,1 миллиона евро.

Об этом пишет EVZ.

В заявлении НАТО говорится: «Союзники утвердили военный и гражданский бюджеты НАТО на 2022 год. Гражданский бюджет составляет 289,1 миллиона евро, а военный бюджет — 1,5 миллиарда евро».

Помимо военного и гражданского бюджетов, в официальном сообщении упоминается NSIP (Программа инвестиций в безопасность НАТО).

— Для NSIP, который включает в себя крупные конструкции и команды, а также инвестиции в системы управления, на 2022 год выделено 790 миллионов евро, — уточнили в альянсе.

Гражданский бюджет НАТО будет обеспечивать финансирование расходов на гражданский персонал и гражданские программы, которые с 2021 года увеличились на 8,9%. А военный бюджет включает расходы на структуры командования НАТО и глобальные программы, миссии и операции.

Напомним, в проект бюджета США на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 миллионов долларов.