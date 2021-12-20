Во Франции 6 детей по ошибке получили чрезмерную дозу вакцины против коронавируса от Pfizer. Впрочем, по мнению медиков, это чревато головной болью и ломотой в теле.

Как пишет hromadske, центр вакцинации в городе Ле-Ман недавно запустил линию педиатрической вакцинации для детей от 5 до 11 лет, у которых есть риск осложнений коронавирусной болезни или они живут с людьми с ослабленным иммунитетом.

Прививку детям делают препаратом Comirnaty от фармкомпании Pfizer. Рекомендованная доза этой вакцины для этой возрастной группы составляет 10 микрограмм. Уже с 12-ти лет рекомендуют увеличивать ее до 30 микрограммов.

Однако шестеро детей по ошибке получили дозы по 20 микрограммов. Заметив ошибку, медики связались с семьями вакцинированных детей.

Впрочем, по данным регионального агентства здравоохранения, детям не угрожает опасность. Среди возможных последствий превышения дозы вакцины: головные боли, ломота в теле, лихорадка и т.д.

Пока ни одна из семей этих детей не вызвала медиков. У пяти привитых детей нет побочных реакций, один ребенок жаловался на ломоту и усталость.

Напомним, что в Польше с 16 декабря началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.