В Польше с 16 декабря начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как пишет «Европейская правда», прививки будут делать вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – единственной, которую Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования для этой возрастной группы.

Указывается, что ребенок может получить прививку сразу после того, как ему исполнилось полных 5 лет.

Уколы будут делать с таким же интервалом, как для взрослых – 21 день. Детям, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой, будут предлагать три дозы – третью усиливающую через 28 дней после второй.

Напомним, в Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.