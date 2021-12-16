В Польше с 16 декабря начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Как пишет «Европейская правда», прививки будут делать вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – единственной, которую Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования для этой возрастной группы.
Указывается, что ребенок может получить прививку сразу после того, как ему исполнилось полных 5 лет.
Уколы будут делать с таким же интервалом, как для взрослых – 21 день. Детям, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой, будут предлагать три дозы – третью усиливающую через 28 дней после второй.
Напомним, в Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Польше с 16 декабря начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Как пишет «Европейская правда», прививки будут делать вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – единственной, которую Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования для этой возрастной группы.
Указывается, что ребенок может получить прививку сразу после того, как ему исполнилось полных 5 лет.
Уколы будут делать с таким же интервалом, как для взрослых – 21 день. Детям, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой, будут предлагать три дозы – третью усиливающую через 28 дней после второй.
Напомним, в Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.