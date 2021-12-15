В Николаеве от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч детей, что составляет 7% от всех николаевских детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Она напомнила, что в городе открыто три отделения для вакцинации детей: отделение «Клиника, дружеская молодежь» (улица Чкалова, 93), отделение №5 (улица Курортная, 3/1), отделение №2 (ул. Космонавтов, 144).

– Сегодня у нас вакцинировано 1937 детей, что составляет 7% от детей в возрасте от 12 до 18 лет. Таких детей у нас состоит на учете 28 тысяч 502 ребенка. Около 2 тысяч вакцинировано. Мы открыли с 6 декабря три пункта вакцинации детского населения на базе детских поликлиник. Находятся они на улице Бутомы (Курортная, – прим.) в детской поликлинике, на бале филиала «Клиника, дружественная к молодежи» на Чкалова, 93 и Космонавтов, 144. Чтобы это было максимально приближенно к густонаселенным районам города. Кроме того, вакцинацию детей можно провести в любом пункте вакцинации, которые открыты по городу. Вакцинируем исключительно Pfizer, – рассказала Ирина Шамрай.

Всем детям, которые вакцинировались, выдают значки.

– За благотворительные средства были изготовлены значки, которые выдаются всем детям, которые вакцинируются. Детям это очень нравится, они его носят в школу, – рассказала она.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего от короновируса вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли — 356.