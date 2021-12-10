По состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего всего вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 1418 (1 доза — 460; 2 доза — 958);

COMIRNATY — 2077 (1 доза — 758; 2 доза — 1319);

ASTRAZENECA — 78 (1 доза — 1; 2 доза — 77);

MODERNA — 30 (1 доза — 30; 2 доза — 0).

Привили мобильными бригадами — 589:

CORONAVAC — 228;

COMIRNATY — 331;

ASTRAZENECA — 0;

MODERNA — 30.

Вакцинировались в пунктах вакцинации — 1597:



CORONAVAC — 854;

COMIRNATY — 685;

ASTRAZENECA — 58;

MODERNA — 0.

В центрах вакцинации — 1417:



CORONAVAC — 336;

COMIRNATY — 1061;

ASTRAZENECA — 20;

MODERNA — 0.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области выявили 336 новых подтвержденных случаев COVID-19.