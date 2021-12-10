По состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего всего вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 589:
Вакцинировались в пунктах вакцинации — 1597:
В центрах вакцинации — 1417:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области выявили 336 новых подтвержденных случаев COVID-19.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего всего вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 589:
Вакцинировались в пунктах вакцинации — 1597:
В центрах вакцинации — 1417:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области выявили 336 новых подтвержденных случаев COVID-19.