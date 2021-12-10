По состоянию на 10 декабря в Николаевской области выявили 336 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 111 448 (+336) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 104 случая COVID-19.
Заболевание установлено у 2916 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 742, всего — 102 245. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3130, за сутки — 14.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее.
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По состоянию на 10 декабря в Николаевской области выявили 336 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 111 448 (+336) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 104 случая COVID-19.
Заболевание установлено у 2916 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 742, всего — 102 245. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3130, за сутки — 14.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее.