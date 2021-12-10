По состоянию на 10 декабря в Николаевской области выявили 336 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 111 448 (+336) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 66 949 (+160);

Первомайск — 6306 (+45);

Южноукраинск — 3505 (+12);

Вознесенск — 2571 (+10);

Очаков — 1782 (+5).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировали 104 случая COVID-19.

Заболевание установлено у 2916 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 742, всего — 102 245. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3130, за сутки — 14.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее.