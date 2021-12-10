В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Минздрав, пишет Корреспондент.

— За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано — 2 551 человек;

летальных случаев — 442;

выздоровело — 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 543 684 человека;

выздоровело — 3 158 426 человек;

летальных случаев — 90 343;

проведено ПЦР-тестов — 16 234 638.

Напомним, pа минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зарегистрировали 12 тысяч 376 новых случаев коронавируса и 465 смертей.