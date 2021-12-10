В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает Минздрав, пишет Корреспондент.
— За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, pа минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зарегистрировали 12 тысяч 376 новых случаев коронавируса и 465 смертей.
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В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает Минздрав, пишет Корреспондент.
— За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, pа минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зарегистрировали 12 тысяч 376 новых случаев коронавируса и 465 смертей.