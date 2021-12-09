За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зарегистрировали 12 тысяч 376 новых случаев коронавируса и 465 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за сутки госпитализировали 2 449 человек, летальных исходов — 465, выздоровели — 24 547.
Наибольшее количество новых случаев выявлено в Одесской области (1232) и Киеве (1198).
За все время пандемии в Украине заболели 3 532 357 человек, выздоровели — 3 109 423, летальных исходов — 2 133 970.
Ранее сообщалось, что все регионы, граничащие с Николаевской областью, перешли в «желтую» зону карантина.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зарегистрировали 12 тысяч 376 новых случаев коронавируса и 465 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за сутки госпитализировали 2 449 человек, летальных исходов — 465, выздоровели — 24 547.
Наибольшее количество новых случаев выявлено в Одесской области (1232) и Киеве (1198).
За все время пандемии в Украине заболели 3 532 357 человек, выздоровели — 3 109 423, летальных исходов — 2 133 970.
Ранее сообщалось, что все регионы, граничащие с Николаевской областью, перешли в «желтую» зону карантина.