За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зарегистрировали 12 тысяч 376 новых случаев коронавируса и 465 смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за сутки госпитализировали 2 449 человек, летальных исходов — 465, выздоровели — 24 547.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Одесской области (1232) и Киеве (1198).

За все время пандемии в Украине заболели 3 532 357 человек, выздоровели — 3 109 423, летальных исходов — 2 133 970.