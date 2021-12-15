В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли — 356.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 2280 человек, летальных случаев — 356, выздоровели — 26 307. Протестировали методом ПЦР — 38 008 человек, методом ИФА — 8984, экспресс-тестами — 32098.

Больше всего за сутки заражений в Киеве (1247), Донецкой (425), Волынской (402) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 578 557 человек, выздоровели — 3 259 316; летальных случаев — 91 958.

Ранее сообщалось, что Николаевская область и Николаев могут выйти из «красной зоны» адаптивного карантина до Нового года. Это случится, как только в областном центре в течение трех дней коэффициент выявления новых случаев COVID-19 будет ниже 20%, пока он составляет 22-23%.