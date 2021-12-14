Николаевская область и Николаев могут выйти из «красной зоны» адаптивного карантина до Нового года. Это случится, как только в областном центре в течение трех дней коэффициент выявления новых случаев COVID-19 будет ниже 20%, пока он составляет 22-23%.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Она отметила, что в целом, по городу и области наблюдается позитивная динамика заболеваемости. В частности, количество заболевших и госпитализированных пациентов, в сравнении с ноябрем, упало в разы.

— Динамика позитивная. Она уменьшается в разы. На пике заболеваемости в декабре у нас наибольшее количество заболевших было 600, то сегодня — это 122. Однако, чтобы Николаев вышел из «красной зоны» необходимо, чтобы в течение трех дней мы не превышали такие показатели, по которым область вошла в «красную зону». К сожалению, по Николаеву — это коэффициент выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Он превышает 20%, 22-23% о составляет (в Николаеве, — прим.). По этому признаку область сегодня не может быть выведена из «красной зоны». Все другие показатели: загруженность коек, в том числе, с кислородом, количество тестирований методом ПЦР, — все эти показатели у нас вошли в норму. Количество госпитализированных пациентов снижено в разы. Сегодня у нас есть все перспективы (выйти из «красной зоны», — прим.). Уровень пересматривается раз в неделю и, если мы будем держаться и будет дальше заболеваемость падать, то у нас есть все перспективы до Нового года выйти из красной зоны, — рассказала Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай также рассказала, что в ноябре этого года в Николаеве было зафиксировано наибольшее количество заболевших и умерших от COVID-19 за все время пандемии.

— Наибольшее количество вообще переболевших у нас наблюдалось в ноябре этого года, когда у нас заболел 12 261 пациент. В ноябре этого же года и наибольшее количество умерших (от последствий COVID-19, — прим.) — 335. На сегодняшний день мы имеем 1809 заболевших с начала декабря. Умерших на сегодняшнее утро — 50, — рассказала Ирина Шамрай.

Как сообщалось, по состоянию на 14 декабря в Николаевской области обнаружили еще 309 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 8 пациентов.