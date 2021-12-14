По состоянию на 14 декабря в Николаевской области обнаружили еще 309 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 8 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 122 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2927 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 738, всего – 104389.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3158.
Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
По состоянию на 14 декабря в Николаевской области обнаружили еще 309 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 8 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 122 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2927 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 738, всего – 104389.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3158.
Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.