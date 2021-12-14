По состоянию на 14 декабря в Николаевской области обнаружили еще 309 новых подтвержденных случаев COVID-19, за сутки умерли 8 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 67453 (+122);

Первомайск — 6423 (+36);

Южноукраинск — 3580 (+18);

Вознесенск — 2588 (+6);

Очаков — 1797 (+5).

На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 122 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2927 (+7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 738, всего – 104389.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3158.

Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.