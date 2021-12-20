Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценивает вероятность распада монокоалиции в 10%.

О ситуации в Верховной Раде он расказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 20 декабря.

— Вероятность такого сценария процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп «предатель». Люди это так воспринимают, мы видим в округах, — сказал Давид Арахамия.

Он говорит, что если монокоалиция распадется, то «придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию».

На вопрос о том, с кем возможно такое объединение, он уточнил: «Конечно же, с группами».

Давид Арахамия напомнил, что если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

— Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала, — отметил нардеп.

Тем не менее, Давид Арахамия не видит «такой прямой фатальной угрозы развала коалиции».

Нардеп добавил, что «Слуга народа» не поддержит обращение в Конституционный Суд о переносе парламентских выборов.

— «Слуга народа» точно не будет драйвером этого процесса. О таких возможных инициативах говорят мажоритарщики, считая, что юридические основания для обращения в КС есть, — сказал Давид Арахамия.

Уровень доверия украинцев к партии «Европейская Солидарность» составил 12,25% и обогнал показатели других политических сил в стране.