Контрразведка Польши рассматривает версию, согласно которой сбежавший солдал Эмиль Чечко ранее был завербован и шпионил на силовиков Лукашенко.

Об этом пишет Onet со ссылкой на информированного собеседника.

Источник утверждает, что Варшава догадывается об измене Чечко. В частности, спецслужбы решают был ли он информатором Минска, или непосредственно шпионил в пользу Лукашенко.

— Другую сторону от начала операции на польско-белорусской границе больше всего интересует информация о моральном состоянии дислоцированной там польской армии. Они хотят знать, у кого есть семейные проблемы, проблемы с наркотиками или финансовые проблемы. Эти знания впоследствии могут быть использованы белорусскими службами для вербовки польских солдат, — объясняет механизм вербовки источник издания из спецслужб.

По его словам, у Чечко были именно такие проблемы, которые делали его легкой мишенью для работы на врага.

— Поэтому возможно под влиянием шантажа его убедили перейти на белорусскую сторону, которая решила использовать это событие в пропагандистских целях,—— добавил собеседник, присовокупив данные о задержании Эмиля полицией за вождение машины в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, польский солдат Эмиль Чечко оставил службу на границе и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище.