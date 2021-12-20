Количество украинцев, негативно относящихся к деятельности действующего президента Украины Владимира Зеленского, увеличилось по сравнению с октябрем.

Деятельность президента одобряют 26,4% респондентов, не одобряют – 58,6% против октября – 28,2% и 56,9% соответственно, об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Кроме того, 44,3% респондентов поддерживают досрочные президентские выборы.

Отмечается, что наивысший антирейтинг среди кандидатов у Владимира Зеленского (30,7% среди всех респондентов ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за него) и Петра Порошенко (29%).

Однако, по результатам опроса, на выборах Президента Украины в первом туре, будь он в середине декабря, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 17% среди всех респондентов и 27,6% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте – Петр Порошенко (соответственно 9,9% и 16%).

Третье место «делят» с почти одинаковой поддержкой (разница в пределах погрешности) Юрий Бойко (5,8% и 9,4%) и Юлия Тимошенко (5,5% и 9%).

Уровень доверия украинцев к партии «Европейская Солидарность» составил 12,25% и обогнал показатели других политических сил в стране.