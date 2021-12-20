Веснянская территориальная громада собирается выйти из состава учредителей Николаевской районной больницы.

Соответствующий проект решения выносится на сессию сельсовета 23 декабря.

Согласно документу, громада собирается отказаться от своей доли в уставном капитале. На данный момент, кроме Веснянской ТГ, в состав учредителей больницы входят Нечаянская и Радсадовская громады Николаевского района.

Юридический адрес медучреждения зарегистрирован в селе Радостный Сад, фактически оно находится в микрорайоне Николаева Варваровка.

Как сообщалось, медучреждение передали трем громадам бывшего Николаевского района — Веснянской, Радсадовской и Нечаянской. При этом больница также обслуживает жителей Степовской и Ольшанской ТГ. Ранее руководители громад-собственников заявили, что учреждение не будет принимать пациентов из Ольшанской громады, если та не выделит деньги на оплату энергоносителей, как остальные ТГ, в том числе Степовская.

После стало известно, что Веснянская громада может перестать финансировать Николаевскую районную больницу и выйти из состава основателей, если Ольшанская ОТГ не «скинется» на оплату коммунальных услуг.