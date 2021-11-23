Веснянская громада может перестать финансировать Николаевскую районную больницу и выйти из состава основателей, если Ольшанская ОТГ не «скинется» на оплату коммунальных услуг.

Об этом заявил глава Веснянской громады Леонид Мухарский в Facebook.

Как сообщалось, медучреждение, которое находится в микрорайоне Варваровка, передали трем громадам бывшего Николаевского района — Веснянской, Радсадовской и Нечаянской. При этом больница также обслуживает жителей Степовской и Ольшанской ТГ. Ранее руководители громад-собственников заявили, что учреждение не будет принимать пациентов из Ольшанской громады, если та не выделит деньги на оплату энергоносителей, как остальные ТГ, в том числе Степовская.

22 ноября состоялась встреча руководителей громад, представителей Ольшанской ТГ, районной администрации и больницы. Выяснилось, что собственники громад по закону не имеют права запретить ЦРБ принимать пациентов, как и медучреждение отказывать кому-либо в помощи.

— Мы согласны сотрудничать со всеми на равных условиях, но ни в коем случае за наш счет. Все, о чем я писал в предыдущих постах по отношению к больнице, мы бы сделали, конечно, в рамках закона. Мы действительно в соответствии с законом не можем запретить кому-либо обслуживаться в больнице, но за нами остается право соответственно действовать как другие. В данном случае наша ТГ не находится в роли «просящих». Я говорил и, если нужно, еще много раз повторю, что мы никому не позволим за счет Веснянской ТГ существовать. Хотите что-то иметь, платите средства, нет средств, до свидания. Мы высказали свои условия относительно дальнейшего нашего участия в содержании больницы, теперь руководство каждой ТГ должно определиться, будет ли их ТГ принимать участие в финансировании Варваровской больницы или нет, — написал Леонид Мухарский.

В комментариях к другой своей публикации он также написал, что если Ольшанская громада все-таки откажется выделять деньги, Веснянская ТГ сделает так же и, вероятно, выйдет из состава основателей, «чтобы снять с себя ответственность за больницу».

Ранее бюджетная комиссия Николаевского облсовета согласовала перераспределение средств — 4,4 миллиона гривен из бюджета развития должны направить облздраву на оплату энергоносителей в медучреждениях.