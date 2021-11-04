Бюджетная комиссия Николаевского облсовета согласовала перераспределение средств — 4,4 миллиона гривен из бюджета развития должны направить облздраву на оплату энергоносителей в медучреждениях.

Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии облсовета в четверг, 4 ноября, передает корреспондент НикВести.

4 миллиона 405 тысяч гривен направят на оплату отопления до конца года следующим учреждениям:

Областная клиническая больница — 500 тысяч гривен;

Областная детская больница — 400 тысяч гривен;

Областная больница восстановительного лечения (водолечебница) — 410 тысяч гривен;

Областной госпиталь ветеранов войны — 80 тысяч гривен;

Областной центр психического здоровья — 1 миллион 430 тысяч гривен;

Областной онкоцентр — 400 тысяч гривен;

Областная офтальмологическая больница — 100 тысяч гривен;

Областной тубдиспансер — 400 тысяч гривен;

Областной кожвендиспансер — 40 тысяч гривен;

Центр палиативной помощи — 45 тысяч гривен;

Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф — 350 тысяч гривен;

Базовый медколледж — 230 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области дополнительно закупят около 30 тысяч «быстрых» антиген-тестов на коронавирус.