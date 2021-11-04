Бюджетная комиссия Николаевского облсовета согласовала перераспределение средств — 4,4 миллиона гривен из бюджета развития должны направить облздраву на оплату энергоносителей в медучреждениях.
Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии облсовета в четверг, 4 ноября, передает корреспондент НикВести.
4 миллиона 405 тысяч гривен направят на оплату отопления до конца года следующим учреждениям:
Ранее сообщалось, что в Николаевской области дополнительно закупят около 30 тысяч «быстрых» антиген-тестов на коронавирус.
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Бюджетная комиссия Николаевского облсовета согласовала перераспределение средств — 4,4 миллиона гривен из бюджета развития должны направить облздраву на оплату энергоносителей в медучреждениях.
Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии облсовета в четверг, 4 ноября, передает корреспондент НикВести.
4 миллиона 405 тысяч гривен направят на оплату отопления до конца года следующим учреждениям:
Ранее сообщалось, что в Николаевской области дополнительно закупят около 30 тысяч «быстрых» антиген-тестов на коронавирус.