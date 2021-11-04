В Николаевской области дополнительно закупят около 30 тысяч «быстрых» антиген-тестов на коронавирус.

Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.

Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко рассказал, что Кабинет Министров направил субвенцию в размере 4 миллионов 393 гривен на покупку тестов.

— Это очень насущная проблема, потому что сейчас используется около тысячи тестов ежедневно. У нас сегодня около 30 тысяч тестов. Этого хватит нам только на месяц. Мы просим приобрести эти тесты, это будет около 29-30 тысяч тестов, мы сможем перекрыть потребность почти до конца года. но этого недостаточно, — сказал Максим Безносенко.

Заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров попросил указать в решении комиссии приобретение тестов как насущную проблему. По его словам, сложно предположить хватит ли на месяц 30 тысяч тестов, которые есть в наличии, поскольку уровень заболеваемости увеличивается.

— Это нужно срочно. Иначе тогда «захлебнется» лаборатория ПЦР, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области открываются новые госпитальные базы для лечения COVID-19 и разворачивают дополнительные койки.

Напомним, если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.

При этом 3 октября в Николаевской области был зафиксирован антирекорд — за сутки выявили 939 новых подтвержденных случаев COVID-19.