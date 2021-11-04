В Николаевской области дополнительно закупят около 30 тысяч «быстрых» антиген-тестов на коронавирус.
Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.
Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко рассказал, что Кабинет Министров направил субвенцию в размере 4 миллионов 393 гривен на покупку тестов.
— Это очень насущная проблема, потому что сейчас используется около тысячи тестов ежедневно. У нас сегодня около 30 тысяч тестов. Этого хватит нам только на месяц. Мы просим приобрести эти тесты, это будет около 29-30 тысяч тестов, мы сможем перекрыть потребность почти до конца года. но этого недостаточно, — сказал Максим Безносенко.
Заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров попросил указать в решении комиссии приобретение тестов как насущную проблему. По его словам, сложно предположить хватит ли на месяц 30 тысяч тестов, которые есть в наличии, поскольку уровень заболеваемости увеличивается.
— Это нужно срочно. Иначе тогда «захлебнется» лаборатория ПЦР, — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области открываются новые госпитальные базы для лечения COVID-19 и разворачивают дополнительные койки.
Напомним, если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.
При этом 3 октября в Николаевской области был зафиксирован антирекорд — за сутки выявили 939 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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В Николаевской области дополнительно закупят около 30 тысяч «быстрых» антиген-тестов на коронавирус.
Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.
Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко рассказал, что Кабинет Министров направил субвенцию в размере 4 миллионов 393 гривен на покупку тестов.
— Это очень насущная проблема, потому что сейчас используется около тысячи тестов ежедневно. У нас сегодня около 30 тысяч тестов. Этого хватит нам только на месяц. Мы просим приобрести эти тесты, это будет около 29-30 тысяч тестов, мы сможем перекрыть потребность почти до конца года. но этого недостаточно, — сказал Максим Безносенко.
Заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров попросил указать в решении комиссии приобретение тестов как насущную проблему. По его словам, сложно предположить хватит ли на месяц 30 тысяч тестов, которые есть в наличии, поскольку уровень заболеваемости увеличивается.
— Это нужно срочно. Иначе тогда «захлебнется» лаборатория ПЦР, — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области открываются новые госпитальные базы для лечения COVID-19 и разворачивают дополнительные койки.
Напомним, если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.
При этом 3 октября в Николаевской области был зафиксирован антирекорд — за сутки выявили 939 новых подтвержденных случаев COVID-19.