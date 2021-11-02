В Николаевской области открываются новые госпитальные базы для лечения COVID-19 и разворачивают дополнительные койки.

Об этом во время онлайн-брифинга 2 ноября рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, пишут НикВести.

— У нас в области 2365 койко-мест. Из них 75% сейчас заняты, но мы открыли дополнительные места, ковидные госпитали в Доманевке — 70 коек, в Очакове — 50, в Баштанке — 50, 60 коек — в Николаевской районной больнице в Варваровке. С завтрашнего дня еще 100 коек открываются в Городском роддоме № 1, — сказал он.

При этом является нерешенной проблема нехватки кадров в областном фтизиопульмонологическом диспансере. Юрий Гранатуров отметил, что сегодня стоит задача найти две бригады (15-17 медработников), чтобы в тубдиспансере развернуть еще 100 койко-мест.

Напомним, по состоянию на 2 ноября в городской больнице №3 Николаева заняты все места в отделении для лечения больных коронавирусом. В настоящее время там лечатся 160 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 74 с подозрением. Отметим, что вчера больница была заполнена на 99,6%.

Полностью заполнено «ковидное» отделение и в Южноукраинской городской многопрофильной больницы. На сегодняшний день там лечатся 107 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 3 с подозрением.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.