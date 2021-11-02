По состоянию на 2 ноября в городской больнице №3 Николаева заняты все места в отделении для лечения больных коронавирусом. В настоящее время там лечатся 160 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 74 с подозрением.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Николаевской ОГА.

Отметим, вчера больница была заполнена на 99,6%.

Полностью заполнено «ковидное» отделение и в Южноукраинской городской многопрофильной больницы. На сегодняшний день там лечатся 107 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 3 с подозрением.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.