Агитационный плакат «ЧВК Вагнера»

«ЧВК Вагнера» спрятала документальные подтверждения смерти своих бойцов-украинцев, которые погибли в боях на Ближнем Востоке.

Об этом написало издание Dagens Nyheter.

Шведские журналисты поговорили с матерями погибших, которые заявили, что им не выдали документов о смерти своих сыновей, которые продолжают считаться живыми по государственным реестрам.

Речь идет о четырех захоронениях бойцов частной военной компании Вагнера на кладбище в Ростове-на-Дону, убитых приблизительно в одно и то же время.

В одной из могил лежит одессит Евгений Антипов. В 2014 году он участвовал в Антимайдане, был пойман, но сбежал до суда, после чего, по словам родных, направился на восток Украины, где и нашел контакты с «вагнеровцами». 9 июня 2017 года его убили в Сирии, тело закопали в Ростове-на-Дону, а на могиле оставили звезду, которой помечают наемников ЧВК Вагнера.

Мать Антипова — Светлана несколько раз побывала в России, чтобы больше разузнать про судьбу своего сына, ей угрожали «вагнеровцы», которые отказались предоставлять подтверждения, что ее сын мертв.

— Показали могилу и все. Они сказали: «Не задавай вопросов, чтобы мы могли разойтись мирно, без проблем», — передала женщина.

При этом, Евгения продолжают разыскивать на территории Украины и правоохранители считают его живым.

В другом захоронении находится 21-летний Марк родом из Харькова, больше о нем ничего не известна. На могиле также находится лишь звезда, характерная для «вагнеровцев». Мать харьковчанина рассказала журналистам, что в 2017 он передал ей о командировке «миротворца в Сирии». При этом, у парня отсутствовал военный опыт.

— Он был просто пушечным мясом, — заключила его родственница.

На территории Украины Марк продолжает числится живым.

Dagens Nyheter отмечает, что значительную часть информации получило от СБУ, сотрудники которой несколько лет работали над созданием базы по членам «ЧВК Вагнера». В большинстве своем они россияне, но больше двухсот человек являются уроженцами Украины, Молдовы и других стран постсоветского пространства.

Напомним, Европарламент принял резолюцию против «ЧВК Вагнера».





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