В Николаевской области в очередной раз стартовала благотворительная акция партии «Наш край» по случаю Дня Святого Николая «Согрей теплом каждого ребенка», во время которой партийцы поздравят воспитанников детских учреждений области.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

В канун Дня Святого Николая Чудотворца свои подарки уже получили дети Еланецкой общины. Руководитель фракции партии «Наш край» Людмила Присяжнюк вместе с депутатами Еланецкого поселкового совета Анатолием Бондарчуком, Валентином Саркисяном, секретарем Еланецкого поселкового совета Анастасией Дереглазовой, старостой Калиновского старостинского округа Владимиром Булахом и членом команды партии «Наш край» Оксаной Кульбачинской посетили с подарками от партии детские садики Еланца, в Калиновский, Новоалександровский, Великосербулевский и Нововолодимировский детские садики.

— Наша команда уже традиционно поздравляет детей с праздниками. Очень приятно, когда тебя ждут, приятно дарить тепло, радость и заботу. Счастливые дети — это величайшая победа взрослых. Чем больше счастливых детей, тем лучше становится мир вокруг. Ко Дню Святого Николая раздали уже 266 подарков, но на этом не будем останавливаться, ведь впереди еще Новогодние и Рождественские праздники, — отмечает Людмила Присяжнюк.

В частности, свои подарки получили дети Веселиновщины. Депутат Веселиновского поселкового совета от политической партии «Наш край» Сергей Свердан передал сладости для самых маленьких жителей громады. Партиец в течение шести лет заботится о малышах, и с каждым годом все больше детворы получает сладости. В этом году свои подарки уже получили 375 малышей из семи учреждений дошкольного образования, из которых 55 — воспитанники Дома детского творчества.

— Партия «Наш край» постоянно уделяет внимание малышам Веселиновской громады. Я, как отец троих детей, прекрасно знаю, как ждут дети сладости от Святого Николая, потому и делаю это доброе дело, а детишки ждут с нетерпением праздника, — рассказал Сергей Свердан.

Партийцы организовывают акцию в области уже в шестой раз. За это время благотворители «Нашего края» охватили заботой десятки тысяч детей. Главная цель, которую ставила перед собой партия — не оставить без внимания в День Святого Николая, новогодние и Рождественские праздники детей: воспитанников детских садов и школ, реабилитационных центров и центров инклюзивного обучения, детей, которые воспитываются в интернатах и остались без родительской опеки или проживают в многодетных семьях.

—Этот проект — только один из многих, которые организует и внедряет «Наш край», он один из самых любимых. «Наш край» – социально-ответственная партия, и мы гордимся тем, что в нашей команде есть люди, стремящиеся делать мир вокруг лучше. Добро начинается с каждого, — уверены в партии.

Напомним, ранее депутаты политсилы заявили, что Государственная Программа инфекционной и биологической безопасности позволит государству эффективно преодолевать очередные вспышки коронавируса без объявления локдаунов.