Государственная Программа инфекционной и биологической безопасности позволит государству эффективно преодолевать очередные вспышки коронавируса без объявления локдаунов.

Концепцию будущего документа обсудили ведущие эксперты страны во время круглого стола, который инициировали народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов и главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова, пишет пресс-служба политсилы.

— Ковид и другие эпидемии стали нормой нашей жизни. Мы должны научиться жить с ними. Но жить без локдаунов. Потому что еще один локдаун страна просто не переживет. И я не только об экономике. Я об образовании, дистанционно деградирующем, о культуре, которую вытесняют гаджеты, о малом и среднем бизнесе, который уже претендует на страницу в Красной книге. Внедрение общегосударственной программы инфекционной безопасности – это единственный верный путь к стабильности в нашем обществе, – заявил Сергей Шахов.

По его словам, Концепция государственной программы инфекционной и биологической безопасности станет основой для соответствующего законопроекта «О программе инфекционной и биологической безопасности страны на 2022-2026 годы», который он зарегистрирует вскоре в Верховной Раде от политической партии «Наш край».

Документ будет предусматривать несколько направлений: медицинское, образовательное, культурное, транспортное и другие.

— Программа будет наследовать подобные документы, которые уже были приняты развитыми странами. Она будет включать несколько направлений. Первый – это медицинский. Речь идет, прежде всего, об обеспечении больничных учреждений необходимым количеством кадров, медикаментов, средств защиты, тестов, переоборудования систем хранения и снабжения кислородом. Крайне необходимо включить в программу мероприятия в сфере образования. Следует создать эффективные системы проветривания и обеззараживания помещений образовательных учреждений. Это позволит не переходить на дистанционное обучение во время каждой вспышки вируса, – добавила Светлана Федорова.

К обсуждению программы дистанционно присоединилась президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов Ольга Голубовская. Она отметила актуальность создания такого документа и подчеркнула необходимость привлечения к ее разработке профессиональных специалистов, которых сейчас так не хватает в Минздраве.

Также на круглом столе присутствовали: президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, председатель Национальной медицинской палаты Украины, эпидемиолог Сергей Кравченко, заведующий лабораторией стратегий безопасности в здравоохранении ГУ «Институт общественного здоровья им.А.М. Марзеева НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Юрий Скалецкий, доцент кафедры административного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук Ирина Бойко, главный государственный санитарный врач Украины в 2014-2016 годах Святослав Протас, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, преподаватель Национального университета здравоохранения Минздрава Наталья Кожан, представитель Секретариата Уполномоченного по правам человека ВР Украины, начальник отдела права на здравоохранение Виталий Легков.

Специалисты выразили убеждение, что новую вспышку заболеваемости в Украине следует ожидать уже в конце января – феврале.

Напомним, народный депутат Украины от «Нашего края» Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.