— Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко, — рассказал он.

По словам Александра Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

— Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны, — заявил он.

— Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций... По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.

Следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить 5-му президенту повестку о вызове, но он, как утверждали в бюро, их проигнорировал, после чего уехал в неизвестном направлении. После этого пресс-служба Порошенко заявила, что отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Напомним, уровень доверия украинцев к партии «Европейская Солидарность» составил 12,25% и обогнал показатели других политических сил в стране.