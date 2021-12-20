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Пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщил руководитель центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов.
— Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко, — рассказал он.
По словам Александра Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.
— Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны, — заявил он.
— Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций... По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.
Следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить 5-му президенту повестку о вызове, но он, как утверждали в бюро, их проигнорировал, после чего уехал в неизвестном направлении. После этого пресс-служба Порошенко заявила, что отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
Напомним, уровень доверия украинцев к партии «Европейская Солидарность» составил 12,25% и обогнал показатели других политических сил в стране.
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Пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщил руководитель центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов.
— Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко, — рассказал он.
По словам Александра Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.
— Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны, — заявил он.
— Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций... По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.
Следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить 5-му президенту повестку о вызове, но он, как утверждали в бюро, их проигнорировал, после чего уехал в неизвестном направлении. После этого пресс-служба Порошенко заявила, что отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
Напомним, уровень доверия украинцев к партии «Европейская Солидарность» составил 12,25% и обогнал показатели других политических сил в стране.