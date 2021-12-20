Вслед за Евросоюзом новые санкции в отношении Минска ввела Швейцария, под штрафные меры попали 17 физических лиц и 9 организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь.

Об этом сообщает DW.

— Швейцария вводит новый пакет санкций против Беларуси. Согласно сообщению Федерального департамента по экономическим вопросам, решение о штрафных мерах в отношении 17 физических лиц и девяти организаций, имеющих отношение к Беларуси, было принято 17 декабря, они вступают в силу в 18.00 в понедельник, 20 декабря, — пишет издание.

В частности, швейцарские санкции распространяются на авиакомпанию «Белавиа», белорусское госпредприятие «Центркурорт», ООО «Оскартур», гостиницу «Планета» и отель «Минск», спецподразделение белорусских погранвойск «Отдельная служба активных мероприятий», компании «Гродно Азот», «Белоруснефть» и «Белшина», а также сирийскую авиакомпанию Cham Wings и базирующуюся в Стамбуле паспортно-визовую службу VIP Grub.

При этом, среди попавших под санкции физических лиц — глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, начальник Гродненской погрангруппы Константин Молостов, начальник Полоцкого погранотряда Павел Харченко, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, руководитель Отдельной службы активных мероприятий Игорь Крючков и другие.

Стоит отметить, что еще в августе 2021 года власти Швейцарии объявили об экономических санкциях в отношении Минска, предполагающие ограничение торговли технологиями двойного назначения и нефтепродуктами, а также запрет на кредиты белорусским властям.

Как сообщалось, в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.