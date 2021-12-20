И.о обязанности заммэра Одессы Труханова Олега Брындака не выпустят из СИЗО, так как в суде не дождались денежного залога в размере 24,9 миллионов гривен.
Об этом пишет «Думская».
Защита Брындака подала жалобу на решение оставить своего клиента за решетку. В ВАкСУ назначили рассмотрение на 28 декабря.
Издание отмечает, что на данный момент вице-мэра содержат в вип-камере Лукьяновского СИЗО, месяц в комфортных условиях обходится в 12 тыся гривен.
Ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя мэра Одессы Олега Брындака. Чтобы выйти на свободу, чиновнику нужно заплатить 24 миллиона 970 тысяч гривен залога.
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И.о обязанности заммэра Одессы Труханова Олега Брындака не выпустят из СИЗО, так как в суде не дождались денежного залога в размере 24,9 миллионов гривен.
Об этом пишет «Думская».
Защита Брындака подала жалобу на решение оставить своего клиента за решетку. В ВАкСУ назначили рассмотрение на 28 декабря.
Издание отмечает, что на данный момент вице-мэра содержат в вип-камере Лукьяновского СИЗО, месяц в комфортных условиях обходится в 12 тыся гривен.
Ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя мэра Одессы Олега Брындака. Чтобы выйти на свободу, чиновнику нужно заплатить 24 миллиона 970 тысяч гривен залога.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак