И.о обязанности заммэра Одессы Труханова Олега Брындака не выпустят из СИЗО, так как в суде не дождались денежного залога в размере 24,9 миллионов гривен.

Об этом пишет «Думская».

Защита Брындака подала жалобу на решение оставить своего клиента за решетку. В ВАкСУ назначили рассмотрение на 28 декабря.

Издание отмечает, что на данный момент вице-мэра содержат в вип-камере Лукьяновского СИЗО, месяц в комфортных условиях обходится в 12 тыся гривен.

Ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя мэра Одессы Олега Брындака. Чтобы выйти на свободу, чиновнику нужно заплатить 24 миллиона 970 тысяч гривен залога.