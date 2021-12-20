Со слов белорусских дипломатов, на их посольство в Лондоне напали на прошедших выходных, один сотрудник якобы пострадал.

Об этом пишет агентство «Интерфакс».

В белорусском МИД заявили, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь, так как у него выявили «перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба».

— Вечером 19 декабря совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Официальное ведомство обвинило в произошедшем эмигрантов.

— Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», — разъяснили в министерстве.

Польский телеканал «Белсат» выложил видео, которое распространяют пропрезидентские телеграм-каналы. На нем якобы зафиксирован конфликт у посольства.

Ранее сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.