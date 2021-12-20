Очередное сфабрикованное по указанию Зеленского дело против пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко превратится в фарс так же, как и все предыдущие.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба «ЕС» Александр Турчинов, сообщает пресс-служба политсилы.

— Вместо того чтобы мобилизовать нацию, чтобы направить силовые структуры на борьбу против российских провокаций, против российской агрессии, Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией. И в первую очередь на борьбу с лидерами украинской оппозиции — «Европейской Солидарностью» и напрямую с ее главой Петром Порошенко, — подчеркнул Александр Турчинов.

Он отметил, что властям было точно известно, что Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским Патриархом, а также с европейскими лидерами.

— Именно поэтому они сейчас начали грязное шоу, которое называлось «немедленное вручение» очередной повестки Петру Порошенко на допрос, — отметил Александр Турчинов.

Экс-секретарь СНБО отметил, что с первого дня пребывания Владимира Зеленского в должности тот начал системную борьбу против пятого президента.

— Именно по прямым указаниям Зеленского была сфабрикована сотня уголовных дел против Петра Порошенко. Уже прошло фактически 2,5 года, и все эти дела превратились в фейк, — сказал Александр Турчинов.

Он добавил, что такова будет и судьба очередного сфабрикованного дела.

— Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов, — пояснил Александр Турчинов.

Он напомнил, что ситуация тогда была сверхсложной, и в условиях реального военного обострения руководство страны «смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины, дать тепло в дома украинцев той сложной и опасной зимой 2014 – 2015 годов.

Сегодня подконтрольные власти силовики начали активно рассказывать об очередном подозрении в сфабрикованном деле против Петра Порошенко.

— Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине, во главе которой стоит Зеленский и его команда, была полностью разрушена энергетическая безопасность, — сказал Александр Турчинов, подчеркнув, что именно пятый президент Украины и Правительства в 2015, 2016, 2017, 2018 годах выстроили систему энергетической безопасности, «когда страна не покупала российские угли и газ».

Он также отметил, что «в условиях кощунства и фарса, что происходит сегодня», Украина за два последних года купила на 3 миллиарда 100 миллионов долларов российского угля, в том числе уголь, который незаконно добывается на оккупированных территориях.

— Это происходит в условиях, когда эта власть увеличивает объемы экспорта электроэнергии из Беларуси в Украину, — отметил Александр Турчинов, добавив, что это происходит в то время, когда Беларусь вместе с Российской Федерацией делает заявления, угрожающие национальной безопасности нашего государства и его территориальной целостности — Я хочу сказать действующей власти — не надейтесь. После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину и ваше очередное дело, ваше очередное грязное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс, — отметил Александр Турчинов.

Он добавил, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не подписала «этот фейковый документ — это подозрение».

— Подозрение подписал именно, видимо, с этой целью и назначенный один из ее заместителей по фамилии Симоненко, — сообщил Александр Турчинов. — Сегодня президент и действующая власть полностью копируют Януковича и его режим, как в предательской позиции по защите страны, так и в борьбе с политическими оппонентами, — сказал Александр Турчинов.

Александр Турчинов резюмировал, что команда Владимира Зеленского скопирует не только грязные технологии беглого президента, но и полностью повторят его финал.

Как сообщалось, пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении. Его подозревают в государственной измене.