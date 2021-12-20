Президенты Украины, Польши и Литвы призвали международное сообщество ужесточить санкции против России, а Российскую Федерацию – отвести свои войска от украинских границ.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Президента Украины.

— Призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территории, — заявлено в документе.

Президенты выразили «особую обеспокоенность» в связи с продолжающимся ухудшением ситуации безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам с целью противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

Кроме того, стороны выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России.