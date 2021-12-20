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Соединенные Штаты Америки и европейские союзники выставят РФ свой «список обеспокоенностей» в ответ на требование Москвы «гарантий безопасности». В Вашингтоне так и не увидели действий со стороны РФ, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.
— Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям, — отметил Нед Прайс.
Он уточнил, что никакие переговоры о ситуации с безопасностью в Европе нельзя проводить без европейских стран.
— Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины, — подчеркнул Нед Прайс.
Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.
— Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим, — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Напомним, в России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО «отмахнется» от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.
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Соединенные Штаты Америки и европейские союзники выставят РФ свой «список обеспокоенностей» в ответ на требование Москвы «гарантий безопасности». В Вашингтоне так и не увидели действий со стороны РФ, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.
— Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям, — отметил Нед Прайс.
Он уточнил, что никакие переговоры о ситуации с безопасностью в Европе нельзя проводить без европейских стран.
— Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины, — подчеркнул Нед Прайс.
Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.
— Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим, — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Напомним, в России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО «отмахнется» от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак