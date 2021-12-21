Депутаты Николаевского облсовета большинством голосов исключили из повестки дня сессии 21 декабря проект решения об утверждении кодекса депутатской этики, который, по словам главы фракции «Наш край» Юрия Кормышкина, предусматривает, что перед тем как высказаться, депутат должен обсудить это с главой облсовета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Юрий Кормышкин отметил, что кодекс содержит пункты, которые обязывают депутатов согласовывать свое мнение с главой облсовета Анной Замазеевой перед тем, как его высказывать. Также он отметил, что депутаты местного совета не могут принимать кодексы.

— Согласно закону «О местном самоуправлении», депутаты принимают решения, а кодексы и законы принимают депутаты Верховной Рады. Я зачитаю несколько позиций в этом кодексе, где говорится, что каждый депутат перед тем, как высказать свое мнение, должен согласовать его с главой областного совета. Это говорит об одном — что глава областного совета хочет единолично думать о мнении каждого депутата из 63, — сказал Юрий Кормышкин.

Юрий Кормышкин

Глава комиссии по депутатской этике, представитель «Оппозиционной платформы — За життя» Денис Андреев отметил, что не понимает, о каком пункте идет речь и предложил рассмотреть вопрос детальнее.

— Может, мы рассмотрим этот вопрос, и во время рассмотрения исключим этот пункт. Или вы все же хотите весь кодекс снять? — обратилась к Юрию Кормышкину глава облсовета.

Он настоял, чтобы вопрос был исключен из повестки.

— Уважаемая председательствующая, Анна Владимировна, согласно статье 32 регламента, во время заседания совета председательствующий не прерываете выступающих, кроме случаев, предусмотренных регламентом, не комментирует и не дает оценки. Я дал предложение, ставьте на голосование, — отметил депутат.

В итоге большая часть депутатов поддержали предложение Юрия Кормышкина: 34 проголосовали «за», 8 — «против», 6 воздержались и еще 11 не голосовали.

Ранее сообщалось, что депутата Николаевского областного совета, главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову исключили из состава фракции партии «Наш край».