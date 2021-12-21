Ведомственный научно-исследовательский институт Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разработал и утвердил национальный стандарт быстрой организации массовых похорон людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций в мирное время.

Документ размещен на сайте МЧС России и 1 февраля 2022 года вступит в силу.

Как пишет «Медуза», стандарт был принят еще в сентябре и носит рекомендательный характер.

В нем прописана рекомендация региональным властям заранее создать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств.

Также инструкция содержит рекомендации для организации братских могил. В качестве примера приведена ситуация, когда в течение трех суток нужно похоронить тысячу человек. В документе прописано, сколько времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать для засыпания.

Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.