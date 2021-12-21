Румынская партия консерваторов «Альянс за объединение румын» (AUR) организовала акцию протеста против цифрового сертификата о вакцинации и коронавирусных ограничений. Наиболее радикальные сторонники движения пробились во двор румынского парламента и предприняли несколько попыток добраться до депутатов.

Об этом пишет EVZ.

Митинг начался сегодня утром, в 9:00. Антивакцинаторы собрались перед зданием парламента с требованиями снять карантин. Довольно быстро пришедшая толпа перекрыла дорожное движение и начала мешать водителям. Вместе с собравшимися были и депутаты парламентской партии «Альянс за объединение румын». Организаторы протеста утверждали, что на него выйдет до 10 тысяч человек и он станет одним из самых больших выступлений против вакцинации. Для достижения этой цели лидеры AUR потребовали, чтобы каждое местное отделение привезло в Бухарест как минимум двух членов политсилы.

Политики заявили, чтобы этот протест продолжился на следующий день, 22 декабря, но это будет зависеть от воли участников.

Хотя сопредседатель AUR Джордж Симион заверял, что протест будет мирным, ситуация быстро переросла в открытую конфронтацию.

Около 1500 протестующих разделились между входами во двор дворца парламента и начали безуспешно пробиваться вовнутрь.

Как сообщалось, предпоследнее румынское правительство было расформировано из-за провалов в кампании по вакцинации.