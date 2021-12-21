После призыва депутата Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Михаила Талпы предоставить слово оппозиции сессионный «взорвался» смехом.

Такая ситуация произошла в ходе пленарного заседания сессии Николаевского областного совета сегодня, 21 декабря, пишут НикВести.

Михаил Талпа взял слово и начал свое выступление с призыва предоставить слово оппозиционным силам в областном совете. Такие слова депутата вызвали не только смех в сессионном зале, но и аплодисменты главы облсовета Анны Замазеевой.

— Дайте слово оппозиции. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, я слушаю дискуссия, как докладчик отвечает депутатам и мне это напоминает классику: Вам табличку приклеить или прибить? Вот нам сейчас администрация говорит так. Очень смешно выглядит программа социально-экономического развития, когда мы понимаем, что настоящие инвестиции в государство не касаются нашей программы, а касаются законов Украины и решения Кабинета Министров, – сказала Михаил Талпа.

Напомним, что «Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.