Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попросил у единомышленников не опускать руки и продолжать протестовать до победы.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Бывший глава государства опубликовал послание в соцсетях, обратившись к своим сторонникам.
— Для меня все ясно - или смерть, или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их начать диалог с нами и назначить настоящие выборы, — отметил политик.
Сегодня вечером в Грузии пройдет митинг на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием о беззаговорочном освобождении экс-президента, в столицу едут оппозиционеры из провинции.
Ранее сообщалось, у задержанного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попросил у единомышленников не опускать руки и продолжать протестовать до победы.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Бывший глава государства опубликовал послание в соцсетях, обратившись к своим сторонникам.
— Для меня все ясно - или смерть, или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их начать диалог с нами и назначить настоящие выборы, — отметил политик.
Сегодня вечером в Грузии пройдет митинг на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием о беззаговорочном освобождении экс-президента, в столицу едут оппозиционеры из провинции.
Ранее сообщалось, у задержанного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак