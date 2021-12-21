Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попросил у единомышленников не опускать руки и продолжать протестовать до победы.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Бывший глава государства опубликовал послание в соцсетях, обратившись к своим сторонникам.

— Для меня все ясно - или смерть, или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их начать диалог с нами и назначить настоящие выборы, — отметил политик.

Сегодня вечером в Грузии пройдет митинг на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием о беззаговорочном освобождении экс-президента, в столицу едут оппозиционеры из провинции.

Ранее сообщалось, у задержанного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.