Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна услышать настоящие сроки по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Об этом он высказался на конференции глав иностранных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Президент отметил, что затягивание принятия Украины в состав НАТО негативно сказывается на гипотетических союзах альянса с другими государствами.

— Словакия, Венгрия, вошли в Шенгенскую зону, а Румыния и Болгария вошли в ЕС. Сегодня мы не можем принять тезис про «ЕС через 30 лет», и «НАТО лет через 50». Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи, — акцентировал Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украине нужно поменять подход к дипломатии на более предметный. Для чего, по словам Зеленского, необходимо действовать креативнее. Позитивным примером такого подхода он считает «Крымскую платформу», на которую съехались представители более 40 стран.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.