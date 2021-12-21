Американское дипломаты прокомментировали уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко, который сейчас является подозреваемым в «государственной измене».

В своем посте в Twitter посольство США в Киеве призвало украинские власти руководствоваться в этом деле принципами верховенства права.

— Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах, — говорится в заявлении.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене, он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.