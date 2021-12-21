Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева лишила депутата от «Европейской солидарности» Викторию Москаленко права выступать на сегодняшней сессии «за оскорбительные высказывания в адрес своих коллег».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения вопроса о включении бывшего здания Николаевской областной филармонии в список на приватизацию часть депутатов заявила о том, что его пытаются продать арендатору в обход аукциона за 1,5 миллиона гривен.

Глава комиссии по вопросам коммунального имущества Александр Мосин отметил, что речь идет только о включении в общий список объектов, подлежащих приватизации. На это Виктория Москаленко заявила, что он вводит депутатов в заблуждение.

Виктория Мосаленко

— Я прошу Мосина не вводить в заблуждение депутатов. Четко указано в проекте решения «путем выкупа», все правильно сказал коллега Олабин, что мы даем этим решением полностью старт на приватизацию путем выкупа за ту цену, которая будет определена экспертами. Больше депутаты к этому вопросу не вернутся. Поэтому ни в коем случае это решение сегодня нельзя поддержать. Насколько я знаю, комиссия по вопросам законности его тоже не согласовала. Поэтому очень прошу сегодня не поддерживать этот проект. Сегодня старое здание филармонии оценено в 1,5 миллиона гривен, при этом 400 тысяч вложил арендатор. Я полностью согласна — давайте вернем ему 400 тысяч гривен, это здание рассмотрим через аукцион, разорвем договор аренды и скажем арендатору большое спасибо. А эту филармонию рассматривать как жилье для участников АТО или как социальное жилье. Потому что, на самом деле, тысяча квадратных метров в центре города и 850 тысяч квадратных метров под застройкой не стоят 1,5 миллиона гривен. Я хочу вас заверить, что это реальная схема — через договор аренды выкупать объекты коммунальной собственности, которые стоят больше. Тем более госпожа глава говорила, что этой каденцией хотим эффективно управлять коммунальным имуществом. Так покажите пример, покажите, как на аукционе можно продавать имущество по рыночной цене. Также там другой объект — гаражи, склады — вообще за 850 тысяч. Нам это проект под елку подсунули, чтобы мы включили два объекта в перечень. Во-первых это не делается в конце года, — сказала Виктория Москаленко, призвав коллег не голосовать «за».

После этого Анна Замазеева заявила, что лишает Викторию Москаленко права выступать на заседании.

Анна Замазеева

— Уважаемая госпожа Виктория, я вас очень предупреждала. Это сегодня мое второе и последнее предупреждение, согласно 64-й... Выключите пожалуйста микрофон, — обратилась она уже к работникам аппарата. — На сегодня вы уже лишены права выступления за оскорбительные высказывания в адрес своих коллег, — сказала Анна Замазеева Виктории Москаленко.

Как сообщалось, в итоге депутаты Николаевского областного совета все же внесли в список приватизации здание бывшей филармонии по улице Маршала Василевского, 55.