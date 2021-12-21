Во вторник, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета внесли в список приватизации здание бывшей филармонии по улице Маршала Василевского, 55.

«За» проголосовали 33 депутата, сообщают НикВести.

Площадь этого здания — 1000 квадратных метров, земельный участок также 1000 квадратных метров. Областной совет, судя по проекту решения, хочет его продать за 1,5 миллиона гривен.

С критикой этого проекта решения выступил депутат Вадим Олабин.

— Размениваться на такие мелкие деньги при таком скудном бюджете областному совету не стоит. Если человек (арендатор — прим.), действительно, потратил свои деньги, то вернуть их, потом идти на приватизацию, выставлять на аукцион. За наибольшую стоимость продавать этот объект, — предложил Вадим Олабин.

На это директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации Александр Королев указал, что речь идет только о включении указанных объектов в перечень на приватизацию.

— Мы не рассматриваем вопрос о способе приватизации. Имеются определенные документы, которые еще нудно отработать. Этот вопрос в дальнейшем нужно доработать, — ответил Александр Королев.

Депутат Николаевского областного совета, бывшая глава облсовета Виктория Москаленко призвала не вводить депутатов в заблуждение и не манипулировать этим вопросом.

— Этим решением мы даем старт приватизации путем выкупа за цену, которую определят эксперты. Больше депутаты не вернуться к этому вопросу. Не поддерживаем сегодня это решение, — сказала Виктория Москаленко.

Депутат Олег Солтыс на это предложил перенести рассмотрение вопроса приватизации для «более детального изучения».

— Объект, действительно, очень важный для нашей области. Отдавать за копейки — неправильно, — аргументировал Олег Солтыс.

Депутат Владимир Вовк предложил указанное здание передать под жилье военным.

На этого глава облгосадминистрации Виталий Ким ответил, что «наши военные должны жить в новых домах и квартирах».

— Старое здание, я его даже не видел, это не выход. Военные должны жить в достойных условиях. Мы над этим работаем, — объяснил Виталий Ким.

В итоге проект решения набрал нужное количество голосов.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Сергей Танасов призвал городскую власть обратиться к облсовету и облгосадминистрации с просьбой отказаться от приватизации и передать городской общине здание бывшей филармонии по улице Маршала Василевского, 55.