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Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, обвиняемый в коррупции, задумал в судебном порядке обжаловать свое отчисление из штата судей.
Иск поступил в ОАСК.
Чаус настаивает, что его увольнение с прежнего места работы незаконным и отменить решение Днепровского райсуда Киева об его выводе из списка судей.
Помимо этого, Чаус просит Окружной админсуд Киева признать неправомерным дисциплинарные взыскания в его счет, затребованные Днепровским райсудом Киева у Высшего совета правосудия.
Дальнейшая судьба обоих дел на данный момент не известна. В суде не сообщили о запуске производств по поступившим искам.
Как сообщалось, экс-судью Чауса завели на процесс в бронежилете.
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Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, обвиняемый в коррупции, задумал в судебном порядке обжаловать свое отчисление из штата судей.
Иск поступил в ОАСК.
Чаус настаивает, что его увольнение с прежнего места работы незаконным и отменить решение Днепровского райсуда Киева об его выводе из списка судей.
Помимо этого, Чаус просит Окружной админсуд Киева признать неправомерным дисциплинарные взыскания в его счет, затребованные Днепровским райсудом Киева у Высшего совета правосудия.
Дальнейшая судьба обоих дел на данный момент не известна. В суде не сообщили о запуске производств по поступившим искам.
Как сообщалось, экс-судью Чауса завели на процесс в бронежилете.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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