Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, обвиняемый в коррупции, задумал в судебном порядке обжаловать свое отчисление из штата судей.

Иск поступил в ОАСК.

Чаус настаивает, что его увольнение с прежнего места работы незаконным и отменить решение Днепровского райсуда Киева об его выводе из списка судей.

Помимо этого, Чаус просит Окружной админсуд Киева признать неправомерным дисциплинарные взыскания в его счет, затребованные Днепровским райсудом Киева у Высшего совета правосудия.

Дальнейшая судьба обоих дел на данный момент не известна. В суде не сообщили о запуске производств по поступившим искам.

Как сообщалось, экс-судью Чауса завели на процесс в бронежилете.