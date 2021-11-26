Фигурант дела о получении взятки бывший судья Днепровского суда Киева Николай Чаус сидит в зале, надев бронированный жилет.

Об этом сообщает Судебный репортер.

В пятницу, 26 ноября, проходит подготовительное заседание, обвиняемого взяли под усиленную круглосуточную охраны, рядом с ним находятся оперативники Службы безопасности Украины.

Адвокаты Николай Чауса попросили провести процесс в закрытом режиме, так как публичность создает риски для подсудимого, учитывая, что во время разбирательства будет называться закрытая информация.

Суд ходатайство отклонил. Журналисты могут присутствовать на суде.

Напомним, прокуратура направила обвинительный акт по делу экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.