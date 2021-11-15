Прокуратура направила обвинительный акт по делу экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Так, из обращения прокуратуры стало известно, что следствие по факту получения Чаусом взятки в 150 тысяч долларов подошло к концу, и наступило время судебных разбирательств.

В ВАКС уже переслали обвинительный акт по части 4 статьи 368 «Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом».

Напомним, похищенный весной в Молдове бывший судья Николай Чаус, 30 июля, нашелся в Винницкой области.

После этого его поместили под круглосуточный домашний арест.

Этой весной, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.

Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.

Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.

Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.

Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.

Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.