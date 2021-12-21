Президент Владимир Зеленский уверил в готовности к любому формату переговоров с Российской Федерацией, но с президентом России не созванивается.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в селе Гута на Ивано-Франковщине, сообщает Укринформ.

— Мне кажется, что мы оба не поднимаем (трубку, — прим.), потому что мы оба не звоним. Оно не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу, нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы, — ответил Владимир Зеленский на вопрос, звонит ли он президенту РФ.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова встречаться с Российской Федерацией в любом формате с участием любых международных партнеров или тет-а-тет, но нужна готовность России.

— Наши администрации (президентов Украины и РФ, — прим.) разговаривают, какая может быть адженда нашей встречи. Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям о сложных документах, то я буду прямо ему звонить, — добавил Владимир Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что Украина предложила 10 шагов по выполнению «Минска», которые передала США, РФ, Франции и Германии.

— Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали в том, что мы что-то не хотим, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее появилась информация, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.