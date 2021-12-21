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Президент Владимир Зеленский уверил в готовности к любому формату переговоров с Российской Федерацией, но с президентом России не созванивается.
Об этом он заявил во время общения со СМИ в селе Гута на Ивано-Франковщине, сообщает Укринформ.
— Мне кажется, что мы оба не поднимаем (трубку, — прим.), потому что мы оба не звоним. Оно не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу, нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы, — ответил Владимир Зеленский на вопрос, звонит ли он президенту РФ.
Он подчеркнул, что украинская сторона готова встречаться с Российской Федерацией в любом формате с участием любых международных партнеров или тет-а-тет, но нужна готовность России.
— Наши администрации (президентов Украины и РФ, — прим.) разговаривают, какая может быть адженда нашей встречи. Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям о сложных документах, то я буду прямо ему звонить, — добавил Владимир Зеленский.
Вместе с тем он отметил, что Украина предложила 10 шагов по выполнению «Минска», которые передала США, РФ, Франции и Германии.
— Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали в том, что мы что-то не хотим, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее появилась информация, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.
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Президент Владимир Зеленский уверил в готовности к любому формату переговоров с Российской Федерацией, но с президентом России не созванивается.
Об этом он заявил во время общения со СМИ в селе Гута на Ивано-Франковщине, сообщает Укринформ.
— Мне кажется, что мы оба не поднимаем (трубку, — прим.), потому что мы оба не звоним. Оно не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу, нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы, — ответил Владимир Зеленский на вопрос, звонит ли он президенту РФ.
Он подчеркнул, что украинская сторона готова встречаться с Российской Федерацией в любом формате с участием любых международных партнеров или тет-а-тет, но нужна готовность России.
— Наши администрации (президентов Украины и РФ, — прим.) разговаривают, какая может быть адженда нашей встречи. Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям о сложных документах, то я буду прямо ему звонить, — добавил Владимир Зеленский.
Вместе с тем он отметил, что Украина предложила 10 шагов по выполнению «Минска», которые передала США, РФ, Франции и Германии.
— Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали в том, что мы что-то не хотим, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее появилась информация, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак