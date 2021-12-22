План действий относительно членства в НАТО для Украины является лучшей санкцией против России, которая может быть применена уже сейчас.

Об этом в Варшаве во время выступления на Международной конференции безопасности «Россия – Украина – НАТО: эскалация напряжения на восточном фланге» заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что План действий относительно членства в НАТО для Украины должен быть принят уже в следующем году в Мадриде в июне. А также напомнил, что План действий по членству в НАТО Польши был принят в Мадриде.

— Это будет лучшая санкция, победа свободного мира и сокрушительное поражение Путина. Ибо никакие Будапештские меморандумы безопасность не гарантируют. Единственным инструментом безопасности является НАТО. ... Сейчас де-факто Путин пытается вернуть Ялту — с зонами влияния, с запретами движения по НАТО. И он публично выдвигает эти ультиматумы. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, имеем ли мы право и возможность быть членами НАТО или нет. Это зависит исключительно от НАТО и украинского народа. И мы должны дать сейчас очень жесткий ответ, который Путин точно услышит, — подчеркивает Петр Порошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна услышать настоящие сроки по вступлению Украины в Североатлантический альянс.