Первое и основное, что может защитить Украину — это сильное украинское государство и его сильные Вооруженные Силы. Второе – это поддержка США и стран-членов ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Сегодня. Итоги» на телеканале «Украина».

Арсений Яценюк призвал украинские власти выступать единым фронтом с западными партнерами.

— Не нужен этот пренебрежительный и поучительный тон со стороны президента к нашим партнерам. Если у вас есть претензии к ним, закройтесь в комнате и выскажите все претензии. А внешне должен быть единый фронт поддержки Украины, — считает Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что президент США Байден отстаивает позицию Украины.

— Никакого предательства не произошло. Иначе Путин бы не выставлял красные линии и не предъявлял требований к Соединенным Штатам Америки и НАТО, чтобы подписать соглашение, где Украина не может стать членом Альянса, — сказал Арсений Яценюк. — Для меня эти требования означают, что Путин знает, что Украина может стать членом НАТО, — добавил Арсений Яценюк.

Ситуация, подчеркнул политик, продолжает обостряться. Ведь, по информации CNN, чиновники США заявили, что у нас есть 4 недели, чтобы успокоить Владимира Путина.

— И фактически успокоением Путина и довольно жесткой позицией по защите Украины сегодня занимается президент Соединенных Штатов и страны-члены ЕС, — убежден Арсений Яценюк.

Кроме того, Генеральный секретарь НАТО заявил, что они готовы говорить с Россией, но не готовы говорить о том, что Россия может иметь право вето на членство Украины в НАТО.

— Это достаточно четкие сигналы, — считает Арсений Яценюк. — Владимир Путин сегодня не принял решение о наступлении на Украину. Но никто не знает, будет ли это решение принято или нет. Нам нужно всегда быть готовыми ко всем сценариям, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна услышать настоящие сроки по вступлению Украины в Североатлантический альянс.