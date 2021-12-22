В случае вторжения России в Украину США намерены ввести ограничения на поставки в РФ промышленных и потребительских технологий.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам чиновника, введение жесткого экспортного контроля для РФ станет дополнением к экономическим санкциям против нее. Этот вопрос активно обсуждает администрация президента США Джо Байдена.
Как уточняется, Москву планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.
— Такие рестрикции могут серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость, — отмечает издание.
Напомним, лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.
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В случае вторжения России в Украину США намерены ввести ограничения на поставки в РФ промышленных и потребительских технологий.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам чиновника, введение жесткого экспортного контроля для РФ станет дополнением к экономическим санкциям против нее. Этот вопрос активно обсуждает администрация президента США Джо Байдена.
Как уточняется, Москву планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.
— Такие рестрикции могут серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость, — отмечает издание.
Напомним, лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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