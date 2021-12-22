В случае вторжения России в Украину США намерены ввести ограничения на поставки в РФ промышленных и потребительских технологий.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам чиновника, введение жесткого экспортного контроля для РФ станет дополнением к экономическим санкциям против нее. Этот вопрос активно обсуждает администрация президента США Джо Байдена.

Как уточняется, Москву планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

— Такие рестрикции могут серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость, — отмечает издание.

Напомним, лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.