В зоне боевых действий на Донбассе за прошлые сутки, 21 декабря, боевики три раза нарушили режим прекращения огня, один из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Вследствие обстрелов ранения получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В направлении Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки они произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Красногоровки украинские бойцы обнаружили и уничтожили беспилотник боевиков типа «Квадро».

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в больнице, состояние здоровья бойца оценивается как средней тяжести.

Украинские военные открывали ответный огонь, но не использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 22 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Днем ранее сообщалось, что со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Двое военных подорвались на неизвестном устройстве, еще один был ранен во время обстрелов.