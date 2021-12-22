Великобритания выделит миллиард фунтов стерлингов в виде грантов и другой помощи, чтобы помочь сфере туризма и развлечений пережить карантин. В стране зафиксировали первую смерть из-за нового штамма коронавируса «Омикрон», поэтому люди избегают общественных мест.

Как пишет AP, предприятия сферы туризма и развлечений в Англии, где из-за «Омикрона» снова усилили карантин, будут иметь право на одноразовые выплаты до 6 тысяч фунтов стерлингов (около 212 тысяч гривен) каждый.

Дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов будут переданы местным органам власти для поддержки бизнеса в своих районах.

Хотя предприниматели в целом поприветствовали помощь, были и те, кто считал ее узконаправленной. Мол, если количество заражений будет расти или правительство введет дополнительные ограничения, потребуется больше помощи.

Исполнительный директор Ассоциации вечерних заведений Майкл Килл заявил, что каждый фунт помощи очень нужен бизнесу, но этот пакет «слишком мал и граничит с оскорблением».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявлял, что к Рождеству новые ограничения не планируются, но их могут ввести после праздников.

Напомним, что по 1 тысяче гривен в рамках государственной программы «єПідтримка» получили уже 1,5 миллиона вакцинированных украинцев,