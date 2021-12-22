Министр обороны Болгарии Стефан Янев заверил, что страна не нуждается в дополнительных формированиях НАТО на своей территории.

Как пишет Dnevnik, свое виденье взаимоотношений с НАТО болгарский министр описал в Facebook.

Глава Минобороны реагировал на информацию немецкого журнала Spiegel, который написал о том, что НАТО рассматривает Болгарию как базу для размещения новых военных соединений.

— Я не думаю, что есть необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение, связанное с размещением дополнительных войск НАТО на нашей территории. Такое решение не соответствовало бы ни союзническим интересам, ни национальным интересам Болгарии, — написал он.

Однако, по его словам, рост военного потенциала России и активность на восточном фланге НАТО — это обстоятельства, которые необходимо не только учитывать, но и уделять им особое внимание. Стефан Янев пояснил, что в настоящее время в НАТО обсуждаются различные варианты реагирования на это, в том числе размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии по модели усиленного присутствия на фронте.

— На данном этапе они находятся на уровне военно-технического обсуждения и окончательного решения пока не принято, — акцентировал начальник ведомства.

По мнению Янева, такой подход может привести к нежелательному росту напряженности в регионе.

— Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу Североатлантическому союзу и соответствующей зоне безопасности, — подытожил министр обороны Болгарии.

Как сообщалось, в Киеве в начале 2022 года пройдут учения НАТО по кибербезопасности.