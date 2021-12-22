Посол Молдовы в 2015-2020 годах Михай Грибинча считает, что единственным нормальным решением в случае вторжения России в Украину было бы перемещение румынской армии и остановка на линии Днестра.

Об этом пишет Timpul.

Профессиональный дипломат уверен, что нет ни малейшей гарантии, что «орда Путина» остановит наступление в Украине и не попробует захватить Молдову.

— Нет никаких гарантий, что орда Путина остановится у восточной границы Республики Молдова и не продвинется к Пруту, — акцентировал экс-посол.

С ноября 2015 года по июль 2020 года он был послом Республики Молдова в Румынии и, по совместительству, в Сербии. До этого он был послом Республики Молдова в Королевстве Бельгия и, в совокупности, в Королевстве Нидерландов и Люксембурге. Он также был главой миссии Республики Молдова при НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.