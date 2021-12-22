Посол Молдовы в 2015-2020 годах Михай Грибинча считает, что единственным нормальным решением в случае вторжения России в Украину было бы перемещение румынской армии и остановка на линии Днестра.
Об этом пишет Timpul.
Профессиональный дипломат уверен, что нет ни малейшей гарантии, что «орда Путина» остановит наступление в Украине и не попробует захватить Молдову.
— Нет никаких гарантий, что орда Путина остановится у восточной границы Республики Молдова и не продвинется к Пруту, — акцентировал экс-посол.
С ноября 2015 года по июль 2020 года он был послом Республики Молдова в Румынии и, по совместительству, в Сербии. До этого он был послом Республики Молдова в Королевстве Бельгия и, в совокупности, в Королевстве Нидерландов и Люксембурге. Он также был главой миссии Республики Молдова при НАТО.
Напомним, президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Посол Молдовы в 2015-2020 годах Михай Грибинча считает, что единственным нормальным решением в случае вторжения России в Украину было бы перемещение румынской армии и остановка на линии Днестра.
Об этом пишет Timpul.
Профессиональный дипломат уверен, что нет ни малейшей гарантии, что «орда Путина» остановит наступление в Украине и не попробует захватить Молдову.
— Нет никаких гарантий, что орда Путина остановится у восточной границы Республики Молдова и не продвинется к Пруту, — акцентировал экс-посол.
С ноября 2015 года по июль 2020 года он был послом Республики Молдова в Румынии и, по совместительству, в Сербии. До этого он был послом Республики Молдова в Королевстве Бельгия и, в совокупности, в Королевстве Нидерландов и Люксембурге. Он также был главой миссии Республики Молдова при НАТО.
Напомним, президент РФ Владимир Путин пригрозил военным ответом НАТО по мере роста напряженности на границах России.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак